Öğretmen Kız Öğrencilerini Evine Götürüp Temizlik Yaptırdı

Öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı ileri sürüldü. Öğrencilerin gün sonunda eve kendi imkanlarıyla döndükleri belirtildi. Veliler tarafından yapılan şikayette öğrencilerin bulunduğu ortamda alkol şişeleri ve sigaraların yer aldığı fotoğraflar delil olarak sunuldu.

Öğretmen D.T. ise suçlamaları reddetti. D.T. öğrencileri eve götürme sebebinin, 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıkladı. D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.