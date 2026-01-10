onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Öğretmen Kız Öğrencilerini Evine Götürüp Temizlik Yaptırdı

Öğretmen Kız Öğrencilerini Evine Götürüp Temizlik Yaptırdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2026 - 13:43

İzmir’in Bornova ilçesinde bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde görevli kadın öğretmen, 6 kız öğrencisini ders saatinde evine götürerek temizlik yaptırdı. D.T. isimli öğretmen ‘insan ticareti’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Öğretmen hakkında karar verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öğretmen, öğrencilerini evine götürerek temizlik yaptırdı.

Öğretmen, öğrencilerini evine götürerek temizlik yaptırdı.

Olay 4 Kasım 2025 tarihinde İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatinde okuldan çıkardı. 

D.T. özel aracına bindirdiği öğrencileri evine götürdü. 

Konuyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Soruşturma kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur' denildi. Öğretmen D.T. 'insan ticareti' suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evde koli taşıyıp, temizlik yaptılar. Öğretmen serbest bırakıldı.

Evde koli taşıyıp, temizlik yaptılar. Öğretmen serbest bırakıldı.

Öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı ileri sürüldü. Öğrencilerin gün sonunda eve kendi imkanlarıyla döndükleri belirtildi. Veliler tarafından yapılan şikayette öğrencilerin bulunduğu ortamda alkol şişeleri ve sigaraların yer aldığı fotoğraflar delil olarak sunuldu.

Öğretmen D.T. ise suçlamaları reddetti. D.T. öğrencileri eve götürme sebebinin, 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıkladı.  D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın