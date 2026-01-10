Bir İçerik Üreticisi 1950'lerden Kalma Bir Konserve Patates ile Günümüzdekileri Karşılaştırdı

Konserveler günümüzde pek yaygın olmasa da bir dönem çok önemlilerdi. Saklama imkanları günümüzdeki kadar gelişmiş değilken, konserveler hayat kurtarıcı olabiliyordu. Hem marketlerde hem de evlerde uzun süre dayanan bu ürünler beslenmenin demirbaşlarını oluşturuyordu. Peki konserveler ne kadar dayanıklı?

Eski, nostaljik ürünlerle takipçilerini geçmişe bir yolculuğa çıkaran içerik üreticisi, 1950'lerden kalma bir konserve patates ile günümüzdekileri karşılaştırdı. Patatesin o kadar zamana rağmen pek de bir bozulmaya uğramadığı görüldü.