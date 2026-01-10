onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisi 1950'lerden Kalma Bir Konserve Patates ile Günümüzdekileri Karşılaştırdı

Bir İçerik Üreticisi 1950'lerden Kalma Bir Konserve Patates ile Günümüzdekileri Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2026 - 22:44

İçerik Devam Ediyor

Konserveler günümüzde pek yaygın olmasa da bir dönem çok önemlilerdi. Saklama imkanları günümüzdeki kadar gelişmiş değilken, konserveler hayat kurtarıcı olabiliyordu. Hem marketlerde hem de evlerde uzun süre dayanan bu ürünler beslenmenin demirbaşlarını oluşturuyordu. Peki konserveler ne kadar dayanıklı?

Eski, nostaljik ürünlerle takipçilerini geçmişe bir yolculuğa çıkaran içerik üreticisi, 1950'lerden kalma bir konserve patates ile günümüzdekileri karşılaştırdı. Patatesin o kadar zamana rağmen pek de bir bozulmaya uğramadığı görüldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTTil3ljxoG/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu doğru mu?

Peki bu doğru mu?

Ticari konserveler, kutuları hasar görmediği ve serin bir ortamda saklandığı sürece son kullanma tarihlerinden itibaren birkaç yıl daha güvenle tüketilebiliyor. Ev yapımı konservelerin tazelik ve güvenlik açısından 1 yıl içinde tüketilmesi öneriliyor. 1950'lerden kalan bir patates konservesinin bozulmadan kalmış olma ihtimali, teorik olarak sıfıra yakın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın