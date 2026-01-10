onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Klostrofobisi Olan Oyuncu Buse Kara Asansörde Kaldığı Anlarda Verdiği Mücadeleyi Paylaştı

Klostrofobisi Olan Oyuncu Buse Kara Asansörde Kaldığı Anlarda Verdiği Mücadeleyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2026 - 21:45 Son Güncelleme: 10.01.2026 - 21:46

İçerik Devam Ediyor

Klostrofobi, insanın yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen ve günlük hayatı zorlaştıran fobilerden biri. Günlük yaşamda küçük bir odada yalnız kalmak ya da asansöre binmek gibi basit olaylar onlar için ciddi bir sınav olabiliyor. Asansör fobisi sebebiyle birçoğu her gün onlarca merdiveni tırmanmak zorunda kalabiliyor. 

Oyuncu Buse Kara da bu fobiden muzdarip olanlardan. Asansörde kalan Buse Kara, o anlarla nasıl baş ettiğini paylaştı. Klostrofobisi olanlar, videoyu izlerken bile zor anlar yaşadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTGEWRWDESt/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Haftada 4-5 kere bozuluyor"

"Haftada 4-5 kere bozuluyor"

Asansörün bakımı ve tamiri çok önemli. Bakımı aksatılan asansörler ciddi kazalara sebep olabiliyor. Fakat bu durum çoğunlukla ihmal ediliyor. Ya maddi sebeplerden bakım süreci geçiştiriliyor ya da üstünkörü yapılan bakımlar onay alarak asansörler kullanıma açılıyor. Tatsız olayların yaşanmaması için bu durumun ciddiye alınması önemli.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın