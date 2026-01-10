Klostrofobisi Olan Oyuncu Buse Kara Asansörde Kaldığı Anlarda Verdiği Mücadeleyi Paylaştı

Klostrofobi, insanın yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen ve günlük hayatı zorlaştıran fobilerden biri. Günlük yaşamda küçük bir odada yalnız kalmak ya da asansöre binmek gibi basit olaylar onlar için ciddi bir sınav olabiliyor. Asansör fobisi sebebiyle birçoğu her gün onlarca merdiveni tırmanmak zorunda kalabiliyor.

Oyuncu Buse Kara da bu fobiden muzdarip olanlardan. Asansörde kalan Buse Kara, o anlarla nasıl baş ettiğini paylaştı. Klostrofobisi olanlar, videoyu izlerken bile zor anlar yaşadı.