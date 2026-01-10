onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hangi Yıldan Kalma? Bangladeş'i Gezen Bir Kadın Kaldığı Otel Odasını Paylaştı

Hangi Yıldan Kalma? Bangladeş'i Gezen Bir Kadın Kaldığı Otel Odasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.01.2026 - 19:30

İçerik Devam Ediyor

Gelişen teknoloji ile birlikte dünya bambaşka bir yere dönüştü. Fakat günümüz imkanları hala her noktaya ulaşmış değil. Hala bundan seneler öncesinin koşullarında yaşamak zorunda kalan ülkeler var. Son dönemde de bu tarz ülkeler ve kabileler, gezginlerin rotasında sıklıkla yer alıyor. 

Bangladeş'i gezen Meike Hijman isimli bir gezgin, kaldığı oteli paylaştı. Hem kaldığı oda hem de otelin banyosu ağzımızı açık bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki neden son dönemde bu tarz ülkeler turistlerin gözdesi.

Peki neden son dönemde bu tarz ülkeler turistlerin gözdesi.

Gezginlerin Bangladeş, Hindistan ve Pakistan gibi ülkeleri zorlu koşullara rağmen tercih etmesinin temel nedeni, bu coğrafyaların modern dünyadan tamamen farklı, sarsıcı ve otantik bir 'deneyim' sunması. Ayrıca çok düşük maliyetlerle uzun süre seyahat edebilme imkanı da bu bölgeleri cazip kılıyor. Yani bu insanlar zaten konfor değil, heyecan ve farklı deneyimler arıyor. Ayrıca bu tarz içerikler de, bu ülkeleri merak eden ama aynı zamanda gitme cesareti bulamayanlar için ilgi çekici oluyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın