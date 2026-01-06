Rusya'da Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Sovyet Mimarisine Sahip Apartmanının Girişini Paylaştı

Sovyet mimarisi, devrim sonrası, hem devletin gücünü simgelemek hem de hızla artan nüfusa düşük maliyetli, standart ve kolektif bir yaşam alanı sunmak için ortaya çıkmıştı. Bu süreçte önce görkemli yapılarla ideolojik bir gövde gösterisi yapılmış, ardından da tamamen işlevselliğe odaklanarak milyonlarca kişiyi barındıracak konut projeleri yapılmıştı. Ortaya da birbirinin aynısı, düz yapılar çıkmıştı.
Rusya'da yaşayan bir içerik üreticisi, Sovyet Mimarisi'ne sahip olan binanın girişini paylaştı. Binanın görüntüsü bile insanın ruhunu daralttı.
Rusya'daki evler neden hala bu kadar gri ve kasvetli gözüküyor?
