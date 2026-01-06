onedio
Rusya'da Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Sovyet Mimarisine Sahip Apartmanının Girişini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.01.2026 - 14:48

Sovyet mimarisi, devrim sonrası, hem devletin gücünü simgelemek hem de hızla artan nüfusa düşük maliyetli, standart ve kolektif bir yaşam alanı sunmak için ortaya çıkmıştı. Bu süreçte önce görkemli yapılarla ideolojik bir gövde gösterisi yapılmış, ardından da tamamen işlevselliğe odaklanarak milyonlarca kişiyi barındıracak konut projeleri yapılmıştı. Ortaya da birbirinin aynısı, düz yapılar çıkmıştı. 

Rusya'da yaşayan bir içerik üreticisi, Sovyet Mimarisi'ne sahip olan binanın girişini paylaştı. Binanın görüntüsü bile insanın ruhunu daralttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Rusya'daki evler neden hala bu kadar gri ve kasvetli gözüküyor?

Bu yapıların günümüzde hala bu kadar kasvetli ve renksiz görünmesinin birkaç teknik sebebi var;

  • Prefabrik Beton: Beton, zamanla nem ve kirlilikle grileşen bir malzeme. Bakım yapılmadığında 'kirli' bir görüntü oluşturuyor.

  • Bireyselliğin Reddi: Kolektif yaşamı desteklemek için her dairenin ve her binanın birbirinin aynısı olması hedeflendi. Bu da görsel bir monotonluk yarattı.

  • Hızlı Çözüm: Bu binalar aslında 25-50 yıllık 'geçici' çözümler olarak tasarlanmıştı; ancak ekonomik krizler nedeniyle hala kullanılmaya devam ediliyorlar.

