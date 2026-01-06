Hindistan'a Giden Bir Grup Kadın Fotoğraf Çekilirken Yaşadıkları İlginç Anı Paylaştı

Son zamanlarda, Hindistan ve Pakistan normalinden çok daha fazla turist çekmeye başladı. Özellikle içerik üreticiler için bir meydan okuma haline geldi. Bu ülkelerin tehlikeli sokaklarını gezerek ilgi çekici içerikler üretiyorlar. Bunu yanında bir de bu ülkelerin sokak lezzetlerini deneyenler var. Hijyenden bir hayli uzak olan bu yemeklerin neden bu kadar ilgi çektiği merak konusu.
Hindistan'a tatile giden bir arkadaş grubu fotoğraf çekildikleri sırada etraflarında toplanan kalabalığı paylaştı. İnsanların telefonlarına sarılarak turistlerin fotoğrafını çekmesi pes dedirtti.
Kendileri de fotoğraf çektirmek istiyor.
