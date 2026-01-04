onedio
Güney Kore’ye Giden Kadın, Şehit Düşen Türk Askerlerinin Mezarını Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.01.2026 - 15:27

Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Güney Kore'nin yanında yer almıştı bildiğiniz üzere. Bugün hala Güney Kore ülkemize karşı büyük bir minnet besliyor. Pek çok Güney Koreliye kardeş ülke denildiğinde akılları Türkiye geliyor. Bu destek, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştiren ve güçlendiren önemli bir adım olmuş ve bu bağ bugün hala pek çok noktada hissediliyor. 

Güney Kore’ye giden bir kadın, orada şehit düşen Türk askerlerinin mezarını görünce gözyaşlarını tutamadı. O anları 'Binlerce kilometre yol geldin ama kahramanların senden önce gelmiş' notuyla paylaştı.

Kaynak: https://x.com/TurkcuPaylasim/status/2...
Türkiye Kore Savaşı'nda neden Güney Kore'ye destek olmuştu?

1. NATO’ya Üye Olma Arzusu (En Temel Neden)

II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye, Sovyetler Birliği'nin (SSCB) toprak ve boğazlar üzerindeki talepleri nedeniyle ciddi bir güvenlik tehdidi altındaydı. Batı ittifakına dahil olarak bu tehdide karşı koruma sağlamak isteyen Türkiye, NATO'ya (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) girmek istiyordu. Ancak ilk başvuruları reddedilmişti. Kore Savaşı, Türkiye'ye 'Batı ittifakının sadık ve güçlü bir ortağı' olduğunu kanıtlama fırsatı verdi.

2. Sovyet Tehdidi ve Komünizmle Mücadele

Dönemin Soğuk Savaş atmosferinde, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırması komünizmin dünya çapında yayılma çabası olarak görüldü. Türkiye, kendi sınırlarında hissettiği Sovyet baskısını, Kore'deki komünist yayılmacılığa karşı durarak dengelemek istedi.

3. Birleşmiş Milletler (BM) Çağrısı

Savaş başladığında BM, üye ülkeleri Güney Kore'ye yardıma çağırdı. Türkiye, uluslararası hukuka ve kolektif güvenliğe verdiği önemi göstermek adına bu çağrıya ABD'den sonra olumlu yanıt veren ikinci ülke oldu.

4. Uluslararası İtibar ve Batı ile İlişkiler

Demokrat Parti hükümeti (Adnan Menderes liderliğinde), Türkiye’nin dünya sahnesinde aktif bir rol oynamasını ve özellikle ABD ile askeri/ekonomik ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyordu. Kore'ye asker göndermek, bu diplomatik hedeflere ulaşmak için stratejik bir adım olarak görüldü.

