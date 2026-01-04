Güney Kore’ye Giden Kadın, Şehit Düşen Türk Askerlerinin Mezarını Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Güney Kore'nin yanında yer almıştı bildiğiniz üzere. Bugün hala Güney Kore ülkemize karşı büyük bir minnet besliyor. Pek çok Güney Koreliye kardeş ülke denildiğinde akılları Türkiye geliyor. Bu destek, iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştiren ve güçlendiren önemli bir adım olmuş ve bu bağ bugün hala pek çok noktada hissediliyor.

Güney Kore’ye giden bir kadın, orada şehit düşen Türk askerlerinin mezarını görünce gözyaşlarını tutamadı. O anları 'Binlerce kilometre yol geldin ama kahramanların senden önce gelmiş' notuyla paylaştı.