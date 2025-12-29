Kürk Mantolu Madonna Tüm Dünyaya Yayılıyor: Kitabı Okuyan Bir Amerikalı Gözyaşlarıyla "Lütfen Okuyun" Dedi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@valesalami/vi...
Edebiyatımızın temel taşlarından olan, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı tüm dünyada viral hale geldi bildiğiniz üzere. 2016 yılında İngilizce'ye çevirilen kitap 2025 yılında yaklaşık 30 bin satarak Jane Austen’in Gurur ve Önyargı eserini geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde ünlü model Kendall Jenner da Madonna in a Fur Coat ismiyle çevrilen kitabı sosyal medya hesabından paylaşınca yer yerinden oynadı.
Kürk Mantolu Madonna'yı bitiren 'valesalami' isimli TikTok kullanıcısı, kitabı gözyaşları içinde anlattı. Yeni favori kitabı olduğunu söyleyen genç kadın 'Lütfen okuyun' diyerek paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bir kitap yüzünden uzun zamandır böyle ağlamamıştım."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın