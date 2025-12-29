onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kürk Mantolu Madonna Tüm Dünyaya Yayılıyor: Kitabı Okuyan Bir Amerikalı Gözyaşlarıyla "Lütfen Okuyun" Dedi

Kürk Mantolu Madonna Tüm Dünyaya Yayılıyor: Kitabı Okuyan Bir Amerikalı Gözyaşlarıyla "Lütfen Okuyun" Dedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.12.2025 - 15:30 Son Güncelleme: 29.12.2025 - 15:37

İçerik Devam Ediyor

Edebiyatımızın temel taşlarından olan, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı tüm dünyada viral hale geldi bildiğiniz üzere. 2016 yılında İngilizce'ye çevirilen kitap 2025 yılında yaklaşık 30 bin satarak Jane Austen’in Gurur ve Önyargı eserini geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde ünlü model Kendall Jenner da Madonna in a Fur Coat ismiyle çevrilen kitabı sosyal medya hesabından paylaşınca yer yerinden oynadı. 

Kürk Mantolu Madonna'yı bitiren 'valesalami' isimli TikTok kullanıcısı, kitabı gözyaşları içinde anlattı. Yeni favori kitabı olduğunu söyleyen genç kadın 'Lütfen okuyun' diyerek paylaştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@valesalami/vi...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bir kitap yüzünden uzun zamandır böyle ağlamamıştım."

"Bir kitap yüzünden uzun zamandır böyle ağlamamıştım."

Kürk Mantolu Madonna, yıllardır ülkemizde en çok satanlar listesinde bildiğiniz üzere. Böyle değerli bir kitabın hakettiği değeri görmesi, başta kitapseverler olmak üzere ülkemizi gururlandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kürk Mantolu Madonna'nın dünyada popüler hale gelmesi ile ilgil detayları burada paylaşmıştık;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın