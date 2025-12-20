Deniz Gökhan'ın Günümüzde Bireyselciliğin Geldiği Noktayı Eleştirdiği Videosu Beğeni Topladı

'Bireysellik', modern dünyanın en çok vurguladığı kavram haline geldi. Özellikle sosyal medyada sürekli olarak her birimize kendimizi sevmemiz ve kendimize verdiğimiz önceliği artırmamız gerektiği hatırlatılıyor. Kendi değerimizi anlamamız elbette kişisel gelişimimiz için önemli. Bunun, bireysel başarı ve mutluluğun temel taşlarından biri olduğu kabul ediliyor. Fakat 'kendini önceliklendirmekle' 'bireylleşme' kavramları birbirine karışmış, hatta bazı sınırlar aşılmış durumda.

İçerik üreticisi Deniz Gökhan, popülerleşen 'sahte mindfulness' ve aşırı bireyselci kişisel gelişim anlayışını bir video ile eleştirdi. Kendi etraflarına duvarlar örüp sadece kendileri için yaşamayı bir 'başarı' veya 'öz-bakım' olarak gören anlayışı eleştirdiği videosu beğeni topladı.