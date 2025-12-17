Toplu Taşımada Video Çekmeye Çalışan Bir Gence Tepki Geldi: "Otobüsten İndirir misiniz?"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSUNtO5DRv8/
Artık fotoğraf ve video çekmek hayatımızın bir parçası. Her anımızı sosyal medyada paylaşmak üzere kaydedebiliyoruz. Bir de bunu işe dönüştürenler var. Artık neredeyse herkes küçük birer influencer. Bu yüzden sık sık elinde kamera ile konuşarak yürüyen insanlara rastlayabiliyoruz. Kaç kişinin videosunda ya da fotoğraflında fark etmeden yer aldığımızı bilmiyoruz bile.
'dnizxx1' isimli içerik üreticisi, otobüste video çekerken diğer yolculardan tepki aldı. Yaşanan tartışma sosyal medyaya ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haklı mı haksız mı?
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın