Toplu Taşımada Video Çekmeye Çalışan Bir Gence Tepki Geldi: "Otobüsten İndirir misiniz?"

Artık fotoğraf ve video çekmek hayatımızın bir parçası. Her anımızı sosyal medyada paylaşmak üzere kaydedebiliyoruz. Bir de bunu işe dönüştürenler var. Artık neredeyse herkes küçük birer influencer. Bu yüzden sık sık elinde kamera ile konuşarak yürüyen insanlara rastlayabiliyoruz. Kaç kişinin videosunda ya da fotoğraflında fark etmeden yer aldığımızı bilmiyoruz bile.

'dnizxx1' isimli içerik üreticisi, otobüste video çekerken diğer yolculardan tepki aldı. Yaşanan tartışma sosyal medyaya ikiye böldü.