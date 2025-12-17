onedio
Toplu Taşımada Video Çekmeye Çalışan Bir Gence Tepki Geldi: "Otobüsten İndirir misiniz?"

Pelin Yelda Göktepe
17.12.2025 - 14:56

Artık fotoğraf ve video çekmek hayatımızın bir parçası. Her anımızı sosyal medyada paylaşmak üzere kaydedebiliyoruz. Bir de bunu işe dönüştürenler var. Artık neredeyse herkes küçük birer influencer. Bu yüzden sık sık elinde kamera ile konuşarak yürüyen insanlara rastlayabiliyoruz. Kaç kişinin videosunda ya da fotoğraflında fark etmeden yer aldığımızı bilmiyoruz bile.

'dnizxx1' isimli içerik üreticisi, otobüste video çekerken diğer yolculardan tepki aldı. Yaşanan tartışma sosyal medyaya ikiye böldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSUNtO5DRv8/
Buradan izleyebilirsiniz;

Haklı mı haksız mı?

Gencin video çektiğini gören bir kadın, rahatsız olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. O ise kendisini çektiğini söyleyerek, videosunu durdurmadı. Tepki gösteren kadına diğer yolculardan da destek geldi. Sosyal medyada viral olan o anlarda kadına hak verenler kadar, kendini çeken birine karışmasını saçma bulanlar da oldu.

twitter.com
twitter.com

