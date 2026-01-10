Bu Taş Kime? Cem Yılmaz'ın Başrol Oyuncularına İmalı Sözleri Merak Uyandırdı!
Stand-up gösterilerinde yalnızca güldürmekle yetinmeyen Cem Yılmaz, bu kez sahneden yaptığı imalı bir çıkışla gündeme geldi. Başrol oyuncularının 'sayemde ekmek yiyor' çıkışlarını eleştiren Cem Yılmaz'ın o sözleri hem merak uyandırdı hem de kullanıcılardan destek topladı.
Stand-up gösterileriyle yıllardır kapalı gişe oynayan, her yeni işiyle gündem yaratmayı başaran Cem Yılmaz, son dönemde yalnızca başarısıyla değil, sahneden yaptığı göndermelerle de konuşuluyor.
Yılmaz’ın, başrol oyuncularının “Sayemde 300 kişi ekmek yiyor” sözlerine göndermede bulunması dikkat çekti.
