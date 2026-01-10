onedio
Bu Taş Kime? Cem Yılmaz'ın Başrol Oyuncularına İmalı Sözleri Merak Uyandırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2026 - 23:21

Stand-up gösterilerinde yalnızca güldürmekle yetinmeyen Cem Yılmaz, bu kez sahneden yaptığı imalı bir çıkışla gündeme geldi. Başrol oyuncularının 'sayemde ekmek yiyor' çıkışlarını eleştiren Cem Yılmaz'ın o sözleri hem merak uyandırdı hem de kullanıcılardan destek topladı.

Stand-up gösterileriyle yıllardır kapalı gişe oynayan, her yeni işiyle gündem yaratmayı başaran Cem Yılmaz, son dönemde yalnızca başarısıyla değil, sahneden yaptığı göndermelerle de konuşuluyor.

Netflix’te yayınlanan gösterisinde dile getirdiği “38 yaş” esprisi sosyal medyada günlerce tartışılmışken, bu kez sektöre dair yaptığı sert bir çıkış gündeme oturdu. 

Gösteride geçen “38 yaşında biriyle çıkıyorum… ‘buldu çıtırı’ diyorlar… 38 lan, ölmek üzere” minvalindeki şaka, özellikle kadın kullanıcılar arasında tartışmaları alevlendirdi. Tartışmaya ünlü isimler de dahil oldu: İrem Derici, 38 yaşında olduğunu söyleyerek şakaya alınmadığını, bunun mizah olduğunu savundu ve Cem Yılmaz’a açık destek verdi. Aynı günlerde Cem Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil’in imalı paylaşımı da “gönderme” olarak yorumlandı.

Yılmaz’ın, başrol oyuncularının “Sayemde 300 kişi ekmek yiyor” sözlerine göndermede bulunması dikkat çekti.

Yılmaz, sahnedeki sözleriyle, doğrudan bir isim vermeden, bazı başrol oyuncularına tepki gösterdi. “Bir başrol oyuncusu ‘Sayemde 300 kişi ekmek yiyor’ lafını kullanıyor… Teşekkürler fırıncı…” diyen Cem Yılmaz 'Bana çok edepsizce geliyor' ifadelerini kullandı.

