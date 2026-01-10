Feridun Düzağaç'ın Kızı Tuya Naz Düzağaç Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!

1994 yılında Güryay'la hayatını birleştiren Düzağaç'ın bu evliliğinden Tuya Naz Düzağaç ismini verdiği kızı dünyaya geldi.

Özel hayatını yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Feridun Düzağaç, magazinle arasına mesafe koyan isimlerden biri olsa da zaman zaman ailesiyle ilgili detaylar merak konusu oluyor.

Düzağaç’ın iki kızı bulunuyor: ilk evliliğinden Tuya Naz Düzağaç adında bir kızı olan sanatçı, daha sonra, Tuba Tanışık ile ilişkisinden ise Vega'yı kucağına almıştı Feridun Düzağaç, hem Tuya Naz’ı hem de Vega'yı medyadan ve magazin gündeminden uzak büyütmeyi tercih ediyor.

Yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz Düzağaç şimdilerde 26 yaşında kocaman bir genç kız.