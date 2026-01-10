Feridun Düzağaç'ın Kızı Tuya Naz Düzağaç Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!
'Alev Alev', 'Beni Bırakma' ve 'Düşler Sokağı' gibi şarkılarla tanınan Feridun Düzağaç gündeme zaman zaman özel hayatıyla da düşüyor.
Kızıyla verdiği samimi kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Feridun Düzağaç, bu kez objektiflere anlamlı bir davette yansıdı. Down Sendromu Derneği’nin etkinliğinde kızı Tuya Naz Düzağaç ile birlikte görüntülenen şarkıcı Okan Mermer’in kamerasına yakalandı. Feridun Düzağaç'ın kızı güzelliğiyle büyüledi.
Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç güçlü sesi, karizması ve şarkılarıyla beğeni topluyor.
Londra’da mimarlık eğitimi alan Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
