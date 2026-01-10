onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Feridun Düzağaç'ın Kızı Tuya Naz Düzağaç Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!

Feridun Düzağaç'ın Kızı Tuya Naz Düzağaç Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2026 - 21:00

'Alev Alev', 'Beni Bırakma' ve 'Düşler Sokağı' gibi şarkılarla tanınan Feridun Düzağaç gündeme zaman zaman özel hayatıyla da düşüyor.

Kızıyla verdiği samimi kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Feridun Düzağaç, bu kez objektiflere anlamlı bir davette yansıdı. Down Sendromu Derneği’nin etkinliğinde kızı Tuya Naz Düzağaç ile birlikte görüntülenen şarkıcı Okan Mermer’in kamerasına yakalandı. Feridun Düzağaç'ın kızı güzelliğiyle büyüledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç güçlü sesi, karizması ve şarkılarıyla beğeni topluyor.

Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç güçlü sesi, karizması ve şarkılarıyla beğeni topluyor.

1994 yılında Güryay'la hayatını birleştiren Düzağaç'ın bu evliliğinden Tuya Naz Düzağaç ismini verdiği kızı dünyaya geldi. 

Özel hayatını yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Feridun Düzağaç, magazinle arasına mesafe koyan isimlerden biri olsa da zaman zaman ailesiyle ilgili detaylar merak konusu oluyor.

 Düzağaç’ın iki kızı bulunuyor: ilk evliliğinden Tuya Naz Düzağaç adında bir kızı olan sanatçı, daha sonra, Tuba Tanışık ile ilişkisinden ise Vega'yı kucağına almıştı Feridun Düzağaç, hem Tuya Naz’ı hem de Vega'yı medyadan ve magazin gündeminden uzak büyütmeyi tercih ediyor.

Yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı Tuya Naz Düzağaç şimdilerde 26 yaşında kocaman bir genç kız.

Londra’da mimarlık eğitimi alan Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın