Bomba Gibi Geliyor: Cem Yılmaz GORA 4 GORA Kadrosunu Paylaştı

Cem Yılmaz, yeni filmle ilgili olarak “Bizim devam filmlerimiz, karakterlerin ödünç alındığı filmler. GORA 4 GORA, G.O.R.A’nın birebir hikâye devamı değil; kahramanın macerasının devamı.” şeklinde konuşmuş ve “Ceku var, Arif var, Komutan Logar var ama ortam bambaşka, hikâye bambaşka.” demişti.

Paylaşımda yer alan isimler arasında Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Ozan Güven, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar bulunuyor. Nostaljik GORA evreninden tanıdık yüzlerle yeni isimleri bir araya getiren bu kalabalık kadro, GORA 4 GORA’nın hem geçmişe selam çakan hem de bambaşka bir atmosfer kuran iddialı bir yapım olacağının sinyalini şimdiden verdi!