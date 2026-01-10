Bomba Gibi Geliyor: Cem Yılmaz GORA 4 GORA Kadrosunu Paylaştı
Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan G.O.R.A evreni, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla GORA 4 GORA için bir araya gelen ekibi ilk kez paylaştı. 'GORA’ya gidiyoruz, bize müsaade” notuyla paylaşılan kare, filmin kadrosundaki isimlerle izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı!
Cem Yılmaz, uzun süredir konuşulan GORA 4 GORA'yı resmen doğrulayarak hayranlarını heyecanlandırmıştı.
Cem Yılmaz “GORA’ya gidiyoruz, bize müsaade” notuyla paylaştığı bu kareyle GORA 4 GORA için bir araya gelen kadroyu paylaştı.
