Bomba Gibi Geliyor: Cem Yılmaz GORA 4 GORA Kadrosunu Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
10.01.2026 - 18:08

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan G.O.R.A evreni, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla GORA 4 GORA için bir araya gelen ekibi ilk kez paylaştı. 'GORA’ya gidiyoruz, bize müsaade” notuyla paylaşılan kare, filmin kadrosundaki isimlerle izleyiciyi şimdiden heyecanlandırdı!

Cem Yılmaz, uzun süredir konuşulan GORA 4 GORA'yı resmen doğrulayarak hayranlarını heyecanlandırmıştı.

2025’in mayıs ayında Cem Yılmaz’ın paylaştığı kareler serisinin yeni filmi için beklentileri arşa çıkarmıştı. 2004’te G.O.R.A ile Türk sinemasında bambaşka bir kapı açan Cem Yılmaz, sonrasında birçok başarılı projeye imza atsa da G.O.R.A’nın yarattığı etki hep ayrı bir yerde durdu. 

Yılmaz, G.O.R.A evreninin geri döndüğünü açıklamış, devam filminin adının GORA 4 GORA olacağını ve filmin Netflix’te yayınlanacağını duyurmuştu.

Cem Yılmaz “GORA’ya gidiyoruz, bize müsaade” notuyla paylaştığı bu kareyle GORA 4 GORA için bir araya gelen kadroyu paylaştı.

Cem Yılmaz, yeni filmle ilgili olarak “Bizim devam filmlerimiz, karakterlerin ödünç alındığı filmler. GORA 4 GORA, G.O.R.A’nın birebir hikâye devamı değil; kahramanın macerasının devamı.” şeklinde konuşmuş ve “Ceku var, Arif var, Komutan Logar var ama ortam bambaşka, hikâye bambaşka.” demişti.

Paylaşımda yer alan isimler arasında Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Ozan Güven, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar bulunuyor. Nostaljik GORA evreninden tanıdık yüzlerle yeni isimleri bir araya getiren bu kalabalık kadro, GORA 4 GORA’nın hem geçmişe selam çakan hem de bambaşka bir atmosfer kuran iddialı bir yapım olacağının sinyalini şimdiden verdi!

