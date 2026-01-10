onedio
2026'nın En Çok Konuşulacak Yeni Dizileri

2026’nın En Çok Konuşulacak Yeni Dizileri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.01.2026 - 12:37

2026, televizyon dünyasında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yeni hikayeler arayanlar, farklı türlerde anlatımlar görmek isteyenler için takvim şimdiden dolmaya başladı. Polisiye, dram, fantastik ve kara mizah ekseninde şekillenen yapımlar yayınlanma hazırlığında. Yeni kan arayan izleyiciler için bu diziler, daha ilk bölümlerden “bir bölüm daha” dedirtecek türden. Takvimi yakından takip edenler ve izleme listelerini erkenden hazırlamak isteyenler için öne çıkan yapımları bir araya getirdik. İşte 2026’da mutlaka göz atmanız gereken yeni diziler…

Kaynak: Independent

The Testaments

The Testaments

The Testaments, Damızlık Kızın Öyküsü’nün finalinden 15 yıl sonrasını konu alıyor. Gilead rejimi altında büyüyen genç kadınların hikayesi anlatılıyor. Ann Dowd’un Lydia Teyze karakteri yeniden merkezde. Dizi, baskının içinden doğan dayanışmayı ve direnci öne çıkarıyor. Distopik atmosfer bu kez umutla dengeleniyor.

Platform: Disney+

Yayın tarihi: Nisan

Gurur ve Önyargı

Gurur ve Önyargı

Netflix, Gurur ve Önyargı’yı yeni bir yorumla ekrana taşıyor. Elizabeth Bennet ve Bay Darcy’nin hikayesi bu kez daha modern bir ritimle anlatılıyor. Emma Corrin ve Jack Lowden’ın başrollerde olması dikkat çekiyor. Dizi, romantizmin yanı sıra sınıf ve aile ilişkilerine de odaklanıyor. Klasik metne sadık kalırken taze bir enerji yakalamayı hedefliyor.

Platform: Netflix

Yayın tarihi: Yıl içinde

Half Man

Half Man

Half Man, iki kardeşin yıllara yayılan kırılgan ilişkisini merkeze alıyor. Richard Gadd ve Jamie Bell’in canlandırdığı karakterler, geçmişteki bir kopuşun izini sürüyor. Dizi, hafıza ve pişmanlık temaları üzerinden sert bir dram kuruyor. Detayların gizli tutulması merakı artırıyor.

Platform: HBO Max

Yayın tarihi: Yıl içinde

Margo's Got Money Troubles

Margo's Got Money Troubles

Margo’s Got Money Troubles, geçim sıkıntısını merkezine alan sıcak bir dram-komedi. Elle Fanning’in canlandırdığı Margo, genç yaşta annelik ve maddi zorluklarla mücadele ediyor. Hikaye, ekonomik baskıyı anlatıyor. Aile ilişkileri anlatının önemli bir parçası. Dizi, mizahla hüznü dengeli biçimde buluşturuyor.

Platform: Apple TV+

Yayın tarihi: 15 Nisan

Imperfect Women

Imperfect Women

Imperfect Women, tek bir suçun üç kadının hayatını nasıl parçaladığını anlatıyor. Elisabeth Moss, Kerry Washington ve Kate Mara’nın canlandırdığı karakterler, geçmiş sırlarla yüzleşiyor. Hikaye, suçtan çok suçun yarattığı duygusal tahribata odaklanıyor. Gerilim yavaş ama sarsıcı biçimde ilerliyor. Dizi, dostluk ve ihanet kavramlarını rahatsız edici bir açıklıkla ele alıyor.

Platform: Apple TV+

Yayın tarihi: 18 Mart

Scarpetta

Scarpetta

Patricia Cornwell’in romanlarından uyarlanan Scarpetta, adli tıp dünyasına çift zamanlı bir bakış sunuyor. Nicole Kidman’ın canlandırdığı Kay Scarpetta, geçmişteki görevine geri dönerken eski hesaplarla yüzleşiyor. Cinayet soruşturması kadar aile bağları ve kişisel yaralar da ön planda. Dizi, klasik polisiyeden çok karakter odaklı bir gerilim kuruyor. Güçlü oyuncu kadrosu bu atmosferi destekliyor.

Platform: Amazon Prime Video

Yayın tarihi: 11 Mart

Spider-Noir

Spider-Noir

Spider-Noir, Örümcek-Adam mitolojisini 1930’ların siyah-beyaz New York’una taşıyor. Nicolas Cage’in hayat verdiği Ben Reilly, geçmişiyle hesaplaşan yaşlı bir özel dedektif. Süper kahramanlık burada yorgunluk, pişmanlık ve karanlık mizahla yeniden tanımlanıyor. Dizi, stilin ötesinde güçlü bir suç hikâyesi kurmayı hedefliyor.

Platform: Amazon Prime Video

Yayın tarihi: Yıl içinde

Lanterns

Lanterns

DC evreninin bu kez daha yere basan işi Lanterns, süper kahraman anlatısını sert bir polisiyeye dönüştürüyor. Hal Jordan ve John Stewart, küçük bir kasabada işlenen cinayeti soruştururken geçmişleriyle de yüzleşiyor. Uzay savaşları geri planda kalırken karakter gerilimi öne çıkıyor. Dizi, “kahramanlık” kavramını sorgulayan karanlık bir ton benimsiyor.

Platform: HBO Max

Yayın tarihi: Yıl ortası

Rooster

Rooster

HBO’nun yeni komedisi Rooster, üniversite kampüsünde geçen sade bir hikaye anlatıyor. Steve Carell, yetişkin kızıyla ilişkisini onarmaya çalışan orta yaşlı bir yazarı canlandırıyor. Dizi, kuşak çatışmasını büyük laflara girmeden, mizah ve kırılganlık üzerinden ele alıyor. Yapımın arkasında Bill Lawrence gibi modern komedinin güçlü isimleri yer alıyor. Yan karakterlerin katkısıyla hikaye yalnızca bir baba-kız meselesi olmaktan çıkıyor.

Platform: HBO Max

Yayın tarihi: Mart

A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms

Game of Thrones evreninde geçen A Knight of the Seven Kingdoms, hikayeyi bu kez büyük taht oyunlarından uzaklaştırıyor. Dizi, Westeros’ta gezgin şövalye Sör Duncan the Tall ile yaveri Egg’in yollarını takip ediyor. Saray entrikaları yerine turnuvalar, yolculuklar ve küçük insanların hayatları merkeze alınıyor. George R.R. Martin’in Dunk & Egg hikayelerinden uyarlanan yapım, daha hafif ve yer yer umutlu bir tona sahip. Peter Claffey ve Dexter Sol Ansell’in uyumu, anlatının kalbini oluşturuyor.

Platform: HBO Max

Yayın tarihi: 18 Ocak

