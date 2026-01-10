2026’nın En Çok Konuşulacak Yeni Dizileri

Netflix, Gurur ve Önyargı’yı yeni bir yorumla ekrana taşıyor. Elizabeth Bennet ve Bay Darcy’nin hikayesi bu kez daha modern bir ritimle anlatılıyor. Emma Corrin ve Jack Lowden’ın başrollerde olması dikkat çekiyor. Dizi, romantizmin yanı sıra sınıf ve aile ilişkilerine de odaklanıyor. Klasik metne sadık kalırken taze bir enerji yakalamayı hedefliyor.

Platform: Netflix

Yayın tarihi: Yıl içinde