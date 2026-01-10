onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kendall Jenner'ın "Hiç Estetik Yaptırmadım" Sözleri X Gündemine Oturdu

Kendall Jenner'ın "Hiç Estetik Yaptırmadım" Sözleri X Gündemine Oturdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2026 - 19:53

Neredeyse çocuk yaşlardan itibaren kameralar önünde olan Kendall Jenner’ın eski görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yıllar içindeki değişimi tekrar gündem olan Jenner’ın, katıldığı programda “estetik yaptırmadım” açıklamasında bulunması X kullanıcılarının diline düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kendall Jenner, yıllardır hakkında bitmeyen estetik iddialarıyla gündemde.

Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kendall Jenner, yıllardır hakkında bitmeyen estetik iddialarıyla gündemde.

Kardashian–Jenner ailesinin en “doğal” görünen üyesi olarak anılsa da, Kendall Jenner'ın yüzündeki değişim sık sık sosyal medya kullanıcılarının radarına takılıyor. Kendall ise bu iddialara her fırsatta aynı yanıtı veriyor.

Kameralar önünde büyüyen ve değişimi yıllar içinde adım adım gözlenen Kendall Jenner, katıldığı bir programda estetik iddialarına bir kez daha açıklık getirdi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın