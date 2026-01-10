Survivor Dönüşü Yasaklı Madde Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alınan Selen Görgüzel'in Avukatından Açıklama

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında müvekkilimin ifadesine başvurulmasına ilişkin işlemler sürmektedir.

Müvekkilimizin adı, bazı mecralarda “Bebek Otel” olarak anılan operasyonla gerçeğe aykırı biçimde ilişkilendirilmekte ve suçluymuş gibi algı oluşturulmaktadır. Müvekkilimiz söz konusu otelde gözaltına alınmamış; tüm işlemler ikametinde yürütülmüş ve yapılan ev aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Ev araması temiz çıkmıştır. Müvekkilimiz “Bebek Otel”de değil, ikametinde gözaltına alınmıştır.

Sosyal medyada yer alan uyuşturucu iddiaları asılsızdır; müvekkilin bu tür maddelerle hiçbir bağlantısı yoktur. Gündeme getirilen uçuş ise, konaklayacağı zincir otellerin VIP müşterilerine sunduğu transfer hizmeti kapsamında kendisine teklif edilen ulaşım kolaylığı nedeniyle gerçekleşmiştir. Müvekkilimiz, Nilüfer Batur dışında adı geçen kişilerle tanışık değildir.

Kişilik haklarını ihlal eden, masumiyet karinesini zedeleyen asılsız içeriklere karşı tüm hukuki ve cezai haklarımız saklıdır. Resmi açıklamalar dışındaki spekülasyonlara itibar edilmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

Selen Görgüzel Vekili – Av. Fatih Can Kesemen'