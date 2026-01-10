Survivor Dönüşü Yasaklı Madde Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alınan Selen Görgüzel'in Avukatından Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Survivor 2026’dan elenen Selen Görgüzel’in yanı sıra Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Nilüfer Batur Tokgöz’ün de gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.
Avukat Kesemen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında müvekkili Selen Görgüzel'in ifadesine başvurulmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü, bazı mecralarda yer alan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor’dan elendikten sonra Türkiye’ye dönen Selen Görgüzel, dönüşünün hemen ardından hakkında çıkan gözaltı iddialarıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddialar kısa sürede büyürken, Selen Görgüzel cephesinden ilk açıklama avukatı aracılığıyla geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın