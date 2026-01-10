onedio
Survivor Dönüşü Yasaklı Madde Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alınan Selen Görgüzel'in Avukatından Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2026 - 17:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Survivor 2026’dan elenen Selen Görgüzel’in yanı sıra Ayşe Sağlam, Ceren Alper ve Nilüfer Batur Tokgöz’ün de gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

Avukat Kesemen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında müvekkili Selen Görgüzel'in ifadesine başvurulmasına yönelik işlemlerin sürdüğünü, bazı mecralarda yer alan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Survivor’dan elendikten sonra Türkiye’ye dönen Selen Görgüzel, dönüşünün hemen ardından hakkında çıkan gözaltı iddialarıyla gündeme geldi.

Görgüzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında, aralarında bazı sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de bulunduğu kişilerle birlikte ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayın Survivor dönüşüne denk gelmesi ise dikkat çekti.

Detaylardan bahsettik:

İddialar kısa sürede büyürken, Selen Görgüzel cephesinden ilk açıklama avukatı aracılığıyla geldi.

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında müvekkilimin ifadesine başvurulmasına ilişkin işlemler sürmektedir.

Müvekkilimizin adı, bazı mecralarda “Bebek Otel” olarak anılan operasyonla gerçeğe aykırı biçimde ilişkilendirilmekte ve suçluymuş gibi algı oluşturulmaktadır. Müvekkilimiz söz konusu otelde gözaltına alınmamış; tüm işlemler ikametinde yürütülmüş ve yapılan ev aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Ev araması temiz çıkmıştır. Müvekkilimiz “Bebek Otel”de değil, ikametinde gözaltına alınmıştır.

Sosyal medyada yer alan uyuşturucu iddiaları asılsızdır; müvekkilin bu tür maddelerle hiçbir bağlantısı yoktur. Gündeme getirilen uçuş ise, konaklayacağı zincir otellerin VIP müşterilerine sunduğu transfer hizmeti kapsamında kendisine teklif edilen ulaşım kolaylığı nedeniyle gerçekleşmiştir. Müvekkilimiz, Nilüfer Batur dışında adı geçen kişilerle tanışık değildir.

Kişilik haklarını ihlal eden, masumiyet karinesini zedeleyen asılsız içeriklere karşı tüm hukuki ve cezai haklarımız saklıdır. Resmi açıklamalar dışındaki spekülasyonlara itibar edilmemesini rica ederiz.

Saygılarımızla.

Selen Görgüzel Vekili – Av. Fatih Can Kesemen'

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
