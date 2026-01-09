onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonlarda Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Gözaltına Alındı

Ünlülere Yönelik Operasyonlarda Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Gözaltına Alındı

10.01.2026 - 00:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında operasyonlar bugün de devam etti. Düzenlenen yeni dalgalarda birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan testler de yavaş yavaş sonuçlanmaya başladı.

Bu esnada Survivor'dan elenen Selen Görgüzel'in de adı gözaltındaki isimler arasına girdi.

Selen Görgüzel henüz ilk haftada Survivor'dan elenmişti.

Selen Görgüzel henüz ilk haftada Survivor'dan elenmişti.

Burak Doğan'ın özel haberine göre Görgüzel bugün uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Doğan'ın X'ten yaptığı paylaşıma göre Görgüzel, Murat Gülibrahimoğlu'nun jetinde olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Kadir Mercan ise Görgüzel'e ek olarak üç ismin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Mercan, X platformundan yaptığı paylaşımda 'Uyuşturucu Soruşturması kapsamında Selen Görgüzel,Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve Ceren Alper gözaltına alındı.' ifadelerini kullandı.

