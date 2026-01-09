Ünlülere Yönelik Operasyonlarda Survivor'dan Elenen Selen Görgüzel Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında operasyonlar bugün de devam etti. Düzenlenen yeni dalgalarda birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan testler de yavaş yavaş sonuçlanmaya başladı.

Bu esnada Survivor'dan elenen Selen Görgüzel'in de adı gözaltındaki isimler arasına girdi.

Kaynak