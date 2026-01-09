Can Yakan İstatistik Açıklandı: 2025 Yılında Kurulan 3 Şirketten 1'i Kapandı
2025’te faaliyetini sonlandıran esnaf işyeri sayısı, bir önceki yıla yakın seyrederek 120 bin 423 olarak kayda geçti. Son beş yılda kapanan işyeri sayısı 606 bin 845’e ulaştı.
Öte yandan geçen yıl açılan esnaf işyeri sayısı yüzde 12,4 artışla 323 bin 480’e yükseldi. Bu tablo, 2025’te kurulan her üç esnaf işyerinden birinin aynı yıl içinde kapandığını ortaya koydu.
TESK istatistikleri açıkladı.
Depremin ardından gelen iki yılda da istatistiklerde gerileme yaşandı.
5 yılda 606 bin 845 işyeri faaliyetini durdurdu.
