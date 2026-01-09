Can Yakan İstatistik Açıklandı: 2025 Yılında Kurulan 3 Şirketten 1'i Kapandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’nun (TESK) 2025 yılına ait işyeri verileri, uygulanan ekonomik politikaların esnaf üzerindeki etkisini ortaya koydu. Buna göre 2025’te günde ortalama 899 esnaf işyeri açılırken, 335 işyeri faaliyetini sonlandırdı. Günlük açılan işyeri sayısı, son beş yılın en yüksek ikinci düzeyi olarak kayıtlara geçti.

Veriler geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, 2021’de toplam 287 bin 550 işyeri kurulduğu, günlük ortalamanın 799’a, aylık ortalamanın ise 23 bin 963’e denk geldiği görülüyor. 2022’de ise açılan işyeri sayısı 333 bine yükselerek son beş yılın zirvesine ulaştı. Bu dönemde günlük ortalama 926, aylık ortalama ise 27 bin 770 yeni işyeri faaliyete başladı.