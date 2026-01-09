onedio
Can Yakan İstatistik Açıklandı: 2025 Yılında Kurulan 3 Şirketten 1'i Kapandı

Can Yakan İstatistik Açıklandı: 2025 Yılında Kurulan 3 Şirketten 1'i Kapandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
09.01.2026 - 22:37

2025’te faaliyetini sonlandıran esnaf işyeri sayısı, bir önceki yıla yakın seyrederek 120 bin 423 olarak kayda geçti. Son beş yılda kapanan işyeri sayısı 606 bin 845’e ulaştı.

Öte yandan geçen yıl açılan esnaf işyeri sayısı yüzde 12,4 artışla 323 bin 480’e yükseldi. Bu tablo, 2025’te kurulan her üç esnaf işyerinden birinin aynı yıl içinde kapandığını ortaya koydu.

TESK istatistikleri açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’nun (TESK) 2025 yılına ait işyeri verileri, uygulanan ekonomik politikaların esnaf üzerindeki etkisini ortaya koydu. Buna göre 2025’te günde ortalama 899 esnaf işyeri açılırken, 335 işyeri faaliyetini sonlandırdı. Günlük açılan işyeri sayısı, son beş yılın en yüksek ikinci düzeyi olarak kayıtlara geçti.

Veriler geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, 2021’de toplam 287 bin 550 işyeri kurulduğu, günlük ortalamanın 799’a, aylık ortalamanın ise 23 bin 963’e denk geldiği görülüyor. 2022’de ise açılan işyeri sayısı 333 bine yükselerek son beş yılın zirvesine ulaştı. Bu dönemde günlük ortalama 926, aylık ortalama ise 27 bin 770 yeni işyeri faaliyete başladı.

Depremin ardından gelen iki yılda da istatistiklerde gerileme yaşandı.

Depremin etkilerinin hissedildiği 2023 yılında açılan işyeri sayısı 313 bin 774’e düşerken, günlük ortalama kurulan işyeri sayısı 872, aylık ortalama ise 26 bin 148 olarak kaydedildi. Depremi izleyen 2024’te ise yeni işyeri sayısı yüzde 8,3 gerileyerek 287 bin 624’e indi. Bu dönemde günlük ortalama 799, aylık ortalama 23 bin 969 işyeri faaliyete geçti.

5 yılda 606 bin 845 işyeri faaliyetini durdurdu.

Türkiye’de son beş yılda faaliyetini sonlandıran esnaf işyeri sayısı 606 bin 845’e ulaştı. Depremin yaşandığı 2023, kapanışların en yoğun görüldüğü yıl oldu; bu dönemde 139 bin 69 işyeri kapandı. Günlük ortalama 386, aylık ortalama ise 11 bin 589 esnaf işyerinin kepenk indirdiği hesaplandı.

2024’te kapanan işyeri sayısı 120 bin 5’e düşerken, bu yılda ayda yaklaşık 10 bin, günde ise 333 esnaf işyeri faaliyetini sonlandırdı. 2025’te ise kapanış sayısı büyük ölçüde sabit kaldı ve önceki yıla göre yalnızca 418 artışla 120 bin 423 olarak kaydedildi. Bu dönemde günlük ortalama 335, aylık ortalama ise 10 bin 35 işyeri kapandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
