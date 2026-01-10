onedio
Bülent Ersoy Kendisini Çeken Muhabirleri Görünce Çileden Çıktı

Bülent Ersoy Kendisini Çeken Muhabirleri Görünce Çileden Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.01.2026 - 21:26

Çıkışlarıyla magazin tarihine sayısız an bırakan Bülent Ersoy, bu kez gazetecilere bağırdığı anlarla gündeme geldi. Diva, bir etkinlik çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sert tepki gösterdi; yükselen sesi ve ifadeleri kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.

Arabadan inerken görüntülenen Bülent Ersoy, bu kez muhabirlere bağırdığı anlarla gündeme geldi.

Diva, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sert bir çıkış yaparak “Çekil be! Burnumun dibine giriyorsun!” diye bağırdı. O anlar kameralara yansırken, Ersoy’un ses tonunun yükselmesi ve tepkisinin sertliği kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

İşte o anlar:

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
