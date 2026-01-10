Bülent Ersoy Kendisini Çeken Muhabirleri Görünce Çileden Çıktı
Çıkışlarıyla magazin tarihine sayısız an bırakan Bülent Ersoy, bu kez gazetecilere bağırdığı anlarla gündeme geldi. Diva, bir etkinlik çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sert tepki gösterdi; yükselen sesi ve ifadeleri kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.
Arabadan inerken görüntülenen Bülent Ersoy, bu kez muhabirlere bağırdığı anlarla gündeme geldi.
İşte o anlar:
