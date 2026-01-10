İngiltere’de Fırtına Sonrası Gökyüzü Pembe Oldu! Ortaya Kartpostallık Görüntüler Çıktı
İngiltere fırtınalı hava koşullarıyla mücadele ederken ortaya beklenmedik manzaralar çıktı. Birmingham ve West Midlands genelinde gece saatlerinde gökyüzü neon pembe tonlara büründü. Karla kaplanan sokaklar altında yansıyan renkler, sosyal medyada hızla yayıldı. Pek çok kişi Kuzey Işıkları ihtimali üzerinde durdu. Gerçek ise oldukça farklıydı.
Gökyüzündeki pembe ışıklar Kuzey Işıkları sanıldı ama gerçek çok daha farklı çıktı
Tüm şehir pembe oldu, adres futbol sahası çıktı
"Biri CS Source’u kurmayı unutmuş galiba."
"Karda Batman kostümü giymek için en doğru yer ve zaman."
"Gerçekten çok güzel. Kıyamet yaklaşıyor gibi duruyor."
"Kuzey Işıkları gibi ama eşsiz ve nadir."
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Mükemmel, ba-yıl-dımm. 🫠🩷
Ankara dolmuşları gibi
lgbt top gay ağ aynı kerane gibi 😂