İngiltere’de Fırtına Sonrası Gökyüzü Pembe Oldu! Ortaya Kartpostallık Görüntüler Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.01.2026 - 11:24

İngiltere fırtınalı hava koşullarıyla mücadele ederken ortaya beklenmedik manzaralar çıktı. Birmingham ve West Midlands genelinde gece saatlerinde gökyüzü neon pembe tonlara büründü. Karla kaplanan sokaklar altında yansıyan renkler, sosyal medyada hızla yayıldı. Pek çok kişi Kuzey Işıkları ihtimali üzerinde durdu. Gerçek ise oldukça farklıydı.

Gökyüzündeki pembe ışıklar Kuzey Işıkları sanıldı ama gerçek çok daha farklı çıktı

Fırtınayla birlikte yoğun bulut örtüsü ve kar yağışı, gökyüzünü adeta dev aynaya çevirdi. Özellikle Birmingham çevresinde pembe tonlar net şekilde hissedildi. Hednesford ve Staffordshire bölgesinden paylaşılan kareler kısa sürede X ve Instagram gündemine taşındı.

Görüntülerin kaynağı merak edilirken açıklama gecikmedi. BBC Weather editörlerinden Simon King, atmosfer koşullarının ışığı olağanüstü şekilde yansıttığını ifade etti. Alçak bulutlar ve kar örtüsü, şehir içindeki güçlü ışıkları gökyüzüne taşıdı. Pembe tonların sebebi ise sanıldığı gibi doğa olayı değildi.

Tüm şehir pembe oldu, adres futbol sahası çıktı

Işıkların kaynağı kısa sürede netleşti. Görüntüler, Birmingham City Football Club’ın St Andrew’s Stadyumu çevresinde yoğunlaştı. Sahada kullanılan pembe LED aydınlatmalar, kar ve bulut örtüsü sayesinde gökyüzüne yansıdı.

Söz konusu LED sistemler çimlerin gelişimini desteklemek amacıyla kullanılıyor. Gece boyunca açık kalan ışıklar, karla kaplı şehir manzarasıyla birleşince ortaya neredeyse film sahnesini andıran kareler çıktı.

"Biri CS Source’u kurmayı unutmuş galiba."

"Karda Batman kostümü giymek için en doğru yer ve zaman."

"Gerçekten çok güzel. Kıyamet yaklaşıyor gibi duruyor."

"Kuzey Işıkları gibi ama eşsiz ve nadir."

Ronayi

Mükemmel, ba-yıl-dımm. 🫠🩷

Can_Can

Ankara dolmuşları gibi

Alemdar Msc

lgbt top gay ağ aynı kerane gibi 😂