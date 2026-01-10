İngiltere’de Fırtına Sonrası Gökyüzü Pembe Oldu! Ortaya Kartpostallık Görüntüler Çıktı

Fırtınayla birlikte yoğun bulut örtüsü ve kar yağışı, gökyüzünü adeta dev aynaya çevirdi. Özellikle Birmingham çevresinde pembe tonlar net şekilde hissedildi. Hednesford ve Staffordshire bölgesinden paylaşılan kareler kısa sürede X ve Instagram gündemine taşındı.

Görüntülerin kaynağı merak edilirken açıklama gecikmedi. BBC Weather editörlerinden Simon King, atmosfer koşullarının ışığı olağanüstü şekilde yansıttığını ifade etti. Alçak bulutlar ve kar örtüsü, şehir içindeki güçlü ışıkları gökyüzüne taşıdı. Pembe tonların sebebi ise sanıldığı gibi doğa olayı değildi.