Sevgili Boğa, bugün Jüpiter'in karşıtlığıyla birlikte maddi konulara olan farkındalığın tavan yapacak. Mesela, alışveriş çılgınlığına kapılmadan önce ya da büyük yatırımlar yapmadan bir kez daha düşünmek isteyebilirsin. Bu arada, finansal planlarını gözden geçirmek ve maddi dengelerini sağlamak için kafa yorabilirsin. Bugün alacağın kararlar ise gelecekteki finansal rahatlığını belirleyecek şekilde olabilir.

Kariyerin ve paranla ilgili konularda 'değer' kavramı bugün daha çok ön planda olacak. Emeğinin karşılığını alıp almadığını, hak ettiğin değeri görüp görmediğini sorgulayabilirsin. Jüpiter'in karşıtlığı, bugün sana sınırlarını belirleme ve pazarlık yapma konusunda bir ders verebilir. Gereksiz risklerden kaçınmak, bugün seni daha kazançlı çıkarabilir.

Romantik hayatında ise güvene olan ihtiyacın artıyor. Duygusal bir bağ kurma arzun varken, karşı tarafın tutarlılığına daha fazla dikkat edebilirsin. Yeni tanışacağın insanlarla maddi ya da entelektüel ortak payda üzerinden bir bağ kurabilirsin. Küçük ama sağlam adımların, Jüpiter karşıtlığında seni daha fazla mutlu edeceğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…