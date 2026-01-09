Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Jüpiter'in karşıtlığı etkisini hissedeceksin ve bu durum, maddi konulara olan farkındalığının zirveye çıkmasına neden olacak. Örneğin, alışveriş merkezlerindeki cazip indirimlerin cazibesine kapılmadan önce bir adım geri atıp düşünmek isteyebilirsin. Ya da belki de büyük bir yatırım yapmayı düşünüyorsun ancak Jüpiter'in bu etkisiyle, planlarını bir kez daha gözden geçirebilirsin.

Finansal dengeyi sağlamak ve maddi planlarını yeniden düzenlemek için bugün biraz zaman ayırabilirsin. Ayrıca, bugün alacağın kararlar, gelecekteki maddi rahatlığını belirleyecek nitelikte olabilir.

Kariyerin ve maddi konularla ilgili olarak 'değer' kavramı bugün daha fazla ön plana çıkacak. Emeğinin karşılığını alıp almadığını, hak ettiğin değeri görüp görmediğini sorgulayacaksın. İşte bu sayede sınırlarını belirleyecek ve gereksiz risklerden kaçınarak kazanç elde edeceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…