Sevgili Boğa, bugün hayatına tamamen farklı bir perspektiften bakıyorsun, günlük rutininin sınırlarını aşıyorsun ve kendine 'Acaba ben nereye gidiyorum?' diye sorabilirsin. Bu düşünce belki eğitim hayatınla ilgili bir karar almak üzeresindir, belki de uzun vadede hayata geçirmeyi düşündüğün planlarını gözden geçiriyorsundur. Ancak kesin olan bir şey var ki, zihninde belirginleşmeye başlayan bu hedefler, hayata daha geniş bir perspektiften bakmanı sağlıyor.

İşte bu geniş perspektif, iş hayatındaki duruşunu daha etkili ve ağırlıklı kılıyor. Bilgi birikimin ve deneyimlerin, çevrendeki insanların sana olan güvenini artırıyor. Bugün belki de bir cümle, bir söz, gelecekte daha büyük bir rol oynaman için kapıları aralıyor. Görünen o ki, artık sadece yerinde saymak değil, sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsun. Peki, hâlâ neyi bekliyorsun? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…