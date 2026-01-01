Sevgili Boğa, bugünün enerjisi, Chiron'un ileri hareketi ile birlikte kariyerinle ilgili belki de farkına bile varmadığın, gizli kalmış korkularını ortaya çıkarıyor. Özellikle 'kontrolü kaybedersem ne olur?' diye düşünerek sürekli ertelediğin, belki de kaçındığın bir risk, bugün senin gündemine bomba gibi düşebilir. Ama neyse ki sezgilerin bugün senin en büyük pusulan olacak.

Maddi ve mesleki konularda ise artık sadece güvende hissettiren, rahatını bozmayacak seçenekler yerine, seni bir adım ileriye taşıyacak, gelişimini sağlayacak, belki de birazcık da riskli seçenekleri düşünmeye başladığını fark edeceksin. Tabii Chiron, bu süreçte seni biraz sarsabilir. Zira konfor alanının da bazen bir yara olabileceğini, seni gelişmekten alıkoyabileceğini hatırlatabilir. Bu durum, belki de hayatında ilk kez, seni biraz rahatsız edebilir. Ancak unutma ki, her zorlukla birlikte bir gelişim de gelir. Bu süreçte kendine güven, sezgilerine kulak ver ve belki de hayatında ilk kez risk almayı deneyimle. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…