Sevgili Boğa, bugün Chiron’un etkisi altında olacaksın! Bu yüzden sağlığın için belki de en önemli olan şeye, yani kaliteli uyku ve dinlenme konusuna odaklanmalısın.

Biliyoruz ki hayatın hızına yetişmek bazen zor olabiliyor. Ancak bedenin bugün sana bir mesaj gönderiyor: 'Yavaşla biraz!' Bedenin senden daha yavaş ve daha bilinçli hareket etmeni talep ediyor. Çünkü o, senin en iyi halinle var olmanı istiyor.

Bu yoğun tempoda kendine ayırdığın her küçük mola da aslında birer hazine. Çünkü bu molalar, hem zihinsel hem de fiziksel rahatlamayı beraberinde getiriyor. Bir bardak çayın keyfini çıkarırken, bir kitap okurken ya da sadece gözlerini kapatıp derin bir nefes alırken... İşte bu anlar, senin enerjini yeniden toplamanı sağlıyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…