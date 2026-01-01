Sevgili Boğa, bugünün enerjisi, Chiron'un ileri hareketi ile birlikte kariyer hayatında belki de fark etmediğin, perde arkasında kalan korkularını aydınlatıyor. Özellikle 'kontrolü kaybedersem ne olur?' diye düşünerek ertelediğin, belki de kaçındığın bir risk gündemine oturabilir. Ama endişelenme, çünkü sezgilerin bugün senin en büyük rehberin olacak.

Maddi ve mesleki konularda ise artık sadece güvende hissettiren seçenekler yerine, seni bir adım ileriye taşıyacak, gelişimini sağlayacak seçenekleri düşünmeye başladığını fark edeceksin. Chiron, bu süreçte seni biraz sarsabilir. Zira, konfor alanının da bazen bir yara olabileceğini, seni gelişmekten alıkoyabileceğini hatırlatıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise geçmişten bugüne taşıdığın bir güvensizlik duygusuyla yüzleşiyor ve şifalanıyorsun. Artık daha huzurlu, daha sağlam ve güven dolu bağlar kurmak istediğini hissedeceksin. Bu süreçte kendine olan güvenini de arttıracak adımlar atabilirsin. Şimdi aşk dolu ve yeni konfor alanları inşa etmek için hazırsın, harekete geç yeter! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…