Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında daha dikkatli olmalısın. Partnerinle arandaki ilişkinin temelinde güvenin ne kadar güçlü olduğunu sorgulama zamanı geldi. Verilen sözlerin ne kadarı tutuldu, ne kadarı havada kaldı? İlk günkü heyecan, ilk günkü aşk hâlâ var mı? Yoksa yerini rutine mi bıraktı? İşte bunlar üzerinde biraz kafa yormalısın. Aşkın seni derinden sarıp sarmalayacağı bir hikaye mi yazılıyor, yoksa hikaye çoktan son mu buldu? Kendine bu soruları sormaktan çekinme.

Tabii eğer bekarsan, işler biraz daha farklı. Her an karşına çıkabilecek bir aşkla kalbinin ritmini değiştirebilirsin. Heyecan dolu bir maceraya adım atabilir, belki de bir yabancının kalbini fethedebilirsin. Aşka kendini bırakmaktan korkma, belki de tam da bu senin hikayen. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…