Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak gibi görünüyor! Venüs, Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu da demek oluyor ki eski bir aşk, belki de bir mesajla ya da bir sosyal medya paylaşımıyla, zihnini ve kalbini karıştırabilir. Ancak hemen duygusal bir karar verme ve adım atma eğilimine kapılmamalısın. Bu durumda, karşı tarafın gerçek niyetini ve samimiyetini iyi bir şekilde ölçmelisin.

Şu an, kendi iç dünyanda huzuru bulman gereken bir dönemdesin. Kendi duygularını ve düşüncelerini gözden geçirmen, kendi iç huzurunu bulman önemli. Bu akşam, kendine biraz zaman ayır. Belki bir fincan çay eşliğinde, sessiz ve huzurlu bir köşede oturup, kendi iç dünyanda huzuru bulmaya çalış. Bu sana, kalbinin ne söylediğini daha iyi duyma fırsatı da verecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…