Sevgili Boğa, bugünden itibaren, finansal endişeler ve 'ya başaramazsam' korkuları artık tümüyle geride kalıyor. Yeni yılın ilk gününe uyanırken, sanki tüm yüklerini geride bırakmışçasına hafif bir hissiyatla karşılaşabilirsin. Kendine verdiğin sözlerin önemini anlayıp ciddiye almaya başlıyorsun. Artık sen bir yıldızsın!

Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte ise kariyerinde daha sağlam temellere dayanan ve uzun vadeli hedefler kurmanın önü açılıyor. Emek verdiğin her şeyin karşılığını almak için doğru yolda olduğunu unutma. Yeni yatırımlar, heyecan verici girişimler ve projelerle yaratacığın her marka sana güç vermeye hazırlanıyor. Hadi, git ve istediğini al!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise daha güvenli ve sakin bir dil hakim oluyor. İlişkilerde sözlerin önemi artıyor; verilen sözlerin tutulmasını istiyor ve bunun üzerine titriyorsun. Yeni bir tanışma bile olsa, yüzeysel değil, derin ve anlamlı bir bağ kurma arzusu seni yönlendiriyor. Tam da bu noktada yılın ilk gününde hoş bir flört enerjisi seni sarıyor. İzin ver, bu yabancı kalbini çalsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…