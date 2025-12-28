Sevgili Boğa, yılın son pazartesi gününe geldik ve bugün, hayatında belki de hiç olmadığı kadar önemli bir anlam taşıyor. Evren, adeta bir megafonla seninle konuşuyor ve 'Artık yeni bir seviyeye çıkıyorsun' diyor. Bu bir uyanışın, bir dönüşümün habercisi olabilir.

Güneş'in Oğlak burcundaki etkisi, kariyer hedeflerini daha belirgin, daha elle tutulur hale getiriyor. Belki de 2025 yılında en çok seni yoran belirsizlikler, bugün alacağın net kararlarla tarihe karışıyor. Özellikle uzun vadeli planlarını yaparken zihninin berraklaşıyor ve sezgilerin pusulan oluyor.

Ancak bu sadece kariyerinle ilgili değil. İş hayatında uzun zamandır seni yoran ne varsa, artık ardında bırakma zamanı. Yeni yılda iş hayatını, maddi ve manevi anlamda daha güçlü bir zemine taşımaya hazır ol! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…