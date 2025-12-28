Sevgili Koç, bu yılın son pazartesi gününe özel bir başlangıç yapmaya ne dersin? Gökyüzünün bugünkü durumu, iç dünyanda bir keşif yolculuğuna çıkmanı ve kendini biraz daha yakından tanımanı teşvik ediyor. Bu sayede enerjini toparlama ve Güneş'in etkisiyle kariyer hedeflerini daha belirgin bir çerçeveye oturtma fırsatı bulabilirsin.

2025 yılı boyunca enerjini tüketen ve seni meşgul eden iş konularını bugün zihninde ayrı bir klasöre yerleştirebilirsin. Hatta artık 2026 yılına, 'ne istemediğini bilen' bir birey olarak giriş yapabilirsin. Bu, yeni yıla taze bir başlangıç yapmanı sağlayacak ve seni daha odaklı bir hale getirecek.

Ayrıca, bugün iş hayatına dair alacağın küçük bir kararın, büyük bir kapının anahtarı olabileceğini unutma. Belki bir görüşme, belki bir e-posta ya da belki de zihninde şekillendirdiğin bir plan; yıl bitmeden kendi gücünü fark etmeni sağlayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…