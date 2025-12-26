Sevgili Boğa, bugün sıradan bir gün olmayacak. İş ve maddi konularla ilgili bir aydınlanma yaşayacağın, belki de haftalarca uykularını kaçıran bir finansal meseleyi çözüme kavuşturacağın bir gün olacak. Belki de bir anda, belki de bir kahve molası sırasında, belki de bir dostunla sohbet ederken, 'İşte, çözüm bu kadar basitmiş' diyeceğin bir farkındalık anı yaşayacaksın. Bu an, piyasalar kapalı olsa bile, maddi anlamda zorlandığın denklemden çıkmanın yolunu bulmanı sağlayacak.

Günün ikinci yarısında ise kendine olan güvenin artacak. Emek verdiğin, belki de geceni gündüzüne kattığın bir işin karşılığını alabileceğin bir zaman dilimi olacak. Tıpkı maddi konularda olduğu gibi üzerinde çalıştığın yaratıcı projelerde de benzer bir farkındalıkla aydınlanabilirsin. Belki de şimdi, uzun süredir üzerinde kafa yorduğun bir projeyi başarıyla tamamlayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…