16 Mart - 22 Mart Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

16 - 22 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 16 Mart - 22 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Mart - 22 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta kariyerini bir adım öteye taşıma fırsatın var. Sosyal ağlarını ve ekip çalışmalarını ön plana çıkarmanın tam zamanı. Şimdi, tek başına hareket etmek yerine, aynı hedeflere sahip olduğun gruplarla birlikte çalışmayı denemelisin. Bu, yeni fırsatların kapısını aralamana yardımcı olacaktır. Profesyonel vizyonunu paylaşan kişilerle kurduğun bu bağlar, projelerini hızlandıracak ve daha geniş bir etki alanı sağlayacaktır. 

Hafta ortasında Balık burcundaki Yeni Ay ise kariyer hedeflerine dair yeni bir umut ve vizyon tazelenmesi getiriyor. Uzun süredir hayalini kurduğun ancak bir türlü harekete geçemediğin bir projenin start alması an meselesi. Belki de şimdi bir de yeni bir grupla tanışma veya birlikte çalışma fırsatı bulacaksın. Hadi, daha fazlası için etki alanını ve iletişim ağını güçlendir! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, haftanın sonuna doğru kesinleşen Mars ile Jüpiter üçgeninin enerjisi, tutkularını takip ederek harekete geçmen için seni zorluyor... İlişkinde enerjinin tıkandığını hissediyorsan, bu enerjiyi harekete geçirecek bir aktivite bulabilir veya cesur bir paylaşımda bulunabilirsin. Bu, ilişkindeki enerjiyi yeniden canlandırmana yardımcı olabilir. Dürtülerin ve arzularınla hareket et... Aşka ve tutkularına kapıl! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

