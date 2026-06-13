Sevgili Boğa, bu pazar sabahı aniden dolaplarını boşaltma ve eski eşyalardan kurtulma dürtüsüyle uyanıyorsun. Yıllardır atmaya kıyamadığın, bir gün giyerim dediğin kıyafetleri poşetlere doldururken, geçmişte eşyalarla kurduğun bağlar Venüs ile Chiron'un karesinin etkisiyle hafif bir hüzün yaratabilir. Sahip oldukların üzerinden değer arayışını sorguladığın bir gün.

Birkaç parça eski eşyayı elinden çıkarmak sana ilk başta zor gelse de, odanda açılan boş alan nefes almanı sağlayacak. Geçmişin yüklerini başkalarına bağışlayarak veya atarak, hayatına yeni fırsatların girmesi için harika bir yer açıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkinde eski bir kırgınlığı, hayatındaki diğer fazlalıklar gibi geride bırakma kararı alıyorsun. Partnerinle arandaki bir konuyu artık uzatmamak, evin havasını tazeleyecek. Bekarsan, eski sevgilinden kalan bir tişörtü veya hediyeyi nihayet hayatından uzaklaştırıp, kalbini yeni bir hikayeye açmaya hazır olduğunu kendi kendine ilan ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...