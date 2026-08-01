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Boğa Burcu right-white
2 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 

2 Ağustos Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü seni sakin tutarken, Venüs ile Lilith arasındaki gerilim içine gömdüğün bir duyguyu usulca yüzeye çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerinden istemekten çekindiğin bir şey var; belki daha fazla ilgi, belki biraz daha alan, belki sadece bir teşekkür. Bunu söylersem bencil görünürüm diye susuyorsun, ama içine attığın bu istek zamanla sessiz bir kırgınlığa dönüşüyor. Bugün onu suçlamadan, “şuna ihtiyacım var” diyerek paylaşmalısın. İhtiyacını dile getirmek ilişkiyi yormaz; asıl söylenmeyenler yıpratır. Onun seni okumasını bekleme, çünkü kimse zihin okuyamaz.

Bekarsan, geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı bugün hâlâ temkinli davranmana yol açıyor. Bir kez yanıldığın için bir daha kimseye güvenmemek, seni acıdan değil, sevgiden uzak tutuyor. Bugün kendine “belki bu sefer farklı olabilir” deme cesaretini göstermelisin. Herkesi aynı kişinin yerine koymayı bıraktığında rahatlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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