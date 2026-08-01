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Boğa Burcu right-white
2 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 2 Ağustos Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü seni gündüz boyunca sakin tutuyor, ancak gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle içine dönük bir enerjiye hazırlanıyorsun. İş hayatında bugün ortalıkta görünmeden, perde arkasında ilerlemek sana yakışıyor. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bastırdığın bir isteğin ya da bir hoşnutsuzluğun içten içe kıpırdanmasına yol açabilir. Bugün bu hissi görmezden gelmek yerine ona kulak vermelisin. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, uzun süredir taşıdığın bir güvensizliği yavaş yavaş iyileştirmen için sana zemin hazırlıyor.

Maddi konularda gizli bir kalem gündemine giriyor. Kimseye söylemediğin bir gider ya da içinde kaygı yaratan bir ödeme bugün zihnini meşgul edebilir. Venüs’ün Başak’taki düzenli enerjisi bu konuyu bir plana bağlaman için sana destek veriyor. Endişelenmek yerine tabloyu netleştirmen seni rahatlatacak.

Aşk hayatında içine attığın bir duygu su yüzüne çıkmak istiyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine söyleyemediğin bir ihtiyacını bugün nazikçe dile getirmen, aranızdaki gizli gerginliği çözebilir. Bekar bir Boğa burcu isen, geçmişte kırıldığın bir konu yüzünden temkinli davrandığını fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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