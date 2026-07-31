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Boğa Burcu right-white
1 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 1 Ağustos Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi sosyal çevren ve gelecek planların konusunda hareketlilik yaratabilir. Satürn, Neptün ve Plüton’un retro hareketleri sürerken kariyerinde kimlerle yoluna devam edeceğini daha dikkatli seçebilirsin. Bir arkadaşın ya da iş bağlantın, yeni bir proje veya görüşme için sana kapı açabilir. Bugün doğru insanlarla kuracağın temaslar önümüzdeki günlerin yönünü belirleyebilir.

Maddi konularda da çevrenden gelecek bir haber gündeme gelebilir. Bir tanıdığın aracılığıyla ek iş, proje ya da yeni bir kazanç fırsatı gündeme gelebilir. Şartları netleştirmeden karar vermemekte fayda var.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle gelecek planları ya da ortak çevreniz hakkında önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Küçük bir fikir ayrılığı ilişkinizde neye ihtiyaç duyduğunuzu daha net gösterebilir. Ama eğer bekarsan, bir arkadaş buluşması, davet ya da sosyal medya üzerinden yeni biriyle tanışabilirsin. Başlangıçta arkadaşça görünen bu iletişim kısa sürede meraka dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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