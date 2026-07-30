Sevgili Boğa, bugün Ay senin burcundayken aşk hayatında ışığın biraz daha fazla parlıyor. İlişkin varsa, partnerinden daha fazla ilgi görebilir ve aranızdaki sıcaklığın arttığını hissedebilirsin. Küçük bir dokunuş, güzel bir iltifat ya da birlikte geçireceğiniz sakin bir akşam bile seni mutlu etmeye yetebilir.

Bekarsan, bugün dikkat çekmek için ekstra bir çaba harcamana gerek yok. Doğal tavırların, sakinliğin ve kendinden emin duruşun birinin ilgisini çekebilir. Sana yaklaşan biri varsa hemen mesafe koyma; belki de bu kez ilk adımı karşı taraf atmak istiyordur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…