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Boğa Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 

26 Temmuz Pazar günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Satürn bugün Koç burcunda geri hareketine başlıyor ve bilinçaltının derinliklerinde sakladığın duyguları yüzeye taşıyor. İlişkin varsa, uzun süredir kendine bile itiraf etmediğin bir his bugün açığa çıkabilir. Belki partnerine karşı için için bir güvensizlik besliyorsun ama bunu dile getirirsem büyür diye susuyorsun. Belki de ondan bir şey isteyip reddedilmekten korktuğun için hiç istemiyorsun. Bu duygular gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bugün onları yumuşak bir dille ifade etmeni sağlıyor. İçindekini paylaştığında, o kadar zamandır sırtında taşıdığın görünmez yükün ne kadar ağır olduğunu anlayacaksın. Sessizlik seni koruyordu sandın ama aslında yalnızlaştırıyordu.

Bekarsan, dalıp gittiğin bir anda biri aklına düşebilir. Belki uzun süredir görmediğin biri, belki de kendine hoşlandığını hiç itiraf etmediğin bir kişi. Bilinçaltın bugün sana bir işaret veriyor. Ancak bu işareti hemen bir eyleme dönüştürmeden önce durup düşünmelisin. Bu kişi gerçekten mi aklında, yoksa yalnızlığın mı ona bir anlam yüklüyor? Bu ayrımı yapmadan atacağın adım seni yorabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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