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Boğa Burcu right-white
24 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.07.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 24 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

24 Temmuz Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün duygusal hayatında yüzeyin altına iniyorsun. Ay senin ortak kaynaklar alanına yerleşiyor ve bu bölge, paylaşılan sırların ve derin bağların bölgesidir. İlişkin varsa, partnerin bugün sana daha önce hiç anlatmadığı bir konuyu açabilir. Belki geçmişine dair bir olay, belki uzun süredir taşıdığı bir kaygı olacak. Onu sözünü kesmeden, hemen çözüm üretmeye kalkmadan dinlemelisin. Bu paylaşımı doğru karşıladığında, aranızdaki güven bugüne kadar olmadığı kadar sağlamlaşacak.

Bekarsan, sana soğuk davrandığını düşündüğün kişi hakkında yanılıyor olabilirsin. Merkür'ün normal seyrine dönmesiyle birlikte bu kişinin niyeti bugün daha anlaşılır hale geliyor. Mesafeli duruşunun sebebi ilgisizlik değil, çekingenlik olabilir. Ona bir adım atmanı ve bu ihtimali test etmeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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