Sevgili Boğa, bugün duygusal hayatında yüzeyin altına iniyorsun. Ay senin ortak kaynaklar alanına yerleşiyor ve bu bölge, paylaşılan sırların ve derin bağların bölgesidir. İlişkin varsa, partnerin bugün sana daha önce hiç anlatmadığı bir konuyu açabilir. Belki geçmişine dair bir olay, belki uzun süredir taşıdığı bir kaygı olacak. Onu sözünü kesmeden, hemen çözüm üretmeye kalkmadan dinlemelisin. Bu paylaşımı doğru karşıladığında, aranızdaki güven bugüne kadar olmadığı kadar sağlamlaşacak.

Bekarsan, sana soğuk davrandığını düşündüğün kişi hakkında yanılıyor olabilirsin. Merkür'ün normal seyrine dönmesiyle birlikte bu kişinin niyeti bugün daha anlaşılır hale geliyor. Mesafeli duruşunun sebebi ilgisizlik değil, çekingenlik olabilir. Ona bir adım atmanı ve bu ihtimali test etmeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…