Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında yüzeyin biraz altına inme isteği duyuyorsun. İlişkin varsa, partnerinle sıradan sohbetlerin ötesine geçip gerçekten ne hissettiğinizi paylaştığınız samimi bir an, aranızdaki güveni bir kat daha sağlamlaştıracak. Bugün maskeleri indirmek, ikinizi de rahatlatacak.

Bekarsan, ilgi hiç ummadığın bir yerden gelebilir; belki de uzun süredir çevrende olan ama hiç o gözle bakmadığın biri. Alışılmışın dışında bir yakınlaşma seni önce şaşırtacak, sonra tebessüm ettirecek. Bugün önyargılarını bir kenara bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…