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Boğa Burcu right-white
16 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.07.2026 - 18:01
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Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

16 Temmuz Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerinde zihinsel paylaşımların, iletişimin ve yakın bağların ön plana çıkacağı bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Boğa isen partnerinden olan duygusal beklentilerini açıkça konuşmak isteyebilirsin. Ancak gökyüzündeki durağan Merkür ve Satürn baskısı yüzünden eski konuları tekrar masaya yatırma ve partnerine karşı kırıcı bir dil kullanma eğilimi gösterebileceğinden, konuşmalarında daha şefkatli ve sakin kalmaya özen göstermelisin.

Bekar bir Boğa isen eski aşklarından gelebilecek ani bir mesaj ya da bir karşılaşma dengeni biraz sarsabilir. Geçmişin getirdiği bu dalgalanma karşısında hemen hareket etmek yerine, yeni bir hikayeye başlamadan önce iç dünyanda geçmişin izlerini gerçekten temizleyip temizlemediğini kendine dürüstçe sorman gereken bir gündesin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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