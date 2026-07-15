Sevgili Boğa, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerinde zihinsel paylaşımların, iletişimin ve yakın bağların ön plana çıkacağı bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Boğa isen partnerinden olan duygusal beklentilerini açıkça konuşmak isteyebilirsin. Ancak gökyüzündeki durağan Merkür ve Satürn baskısı yüzünden eski konuları tekrar masaya yatırma ve partnerine karşı kırıcı bir dil kullanma eğilimi gösterebileceğinden, konuşmalarında daha şefkatli ve sakin kalmaya özen göstermelisin.

Bekar bir Boğa isen eski aşklarından gelebilecek ani bir mesaj ya da bir karşılaşma dengeni biraz sarsabilir. Geçmişin getirdiği bu dalgalanma karşısında hemen hareket etmek yerine, yeni bir hikayeye başlamadan önce iç dünyanda geçmişin izlerini gerçekten temizleyip temizlemediğini kendine dürüstçe sorman gereken bir gündesin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…