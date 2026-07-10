Sevgili Boğa, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında geçmiş ile bugün arasındaki farkı daha net görmeni sağlayabilir. Özellikle bir zamanlar çok anlam yüklediğin bazı duyguların artık aynı etkiyi yaratmadığını fark edebilirsin. Bugün kalbin kadar hafızan da sana bazı cevaplar verecek.

İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, partnerinle uzun süredir konuşulmadan geçilen küçük kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Belki aylar önce iptal edilen bir plan, unutulan bir tarih ya da “önemsizdir” diye geçilen bir konu aslında düşündüğünden daha fazla iz bırakmıştır. Bu kez konuşmak, susmaktan daha iyi sonuç verebilir.

Bekar bir Boğa burcuysan, yıllar önce hayatında önemli bir yere sahip olmuş biri beklenmedik şekilde yeniden gündemine gelebilir. Bu bir mesaj, ortak bir arkadaşın anlattığı bir haber ya da karşına çıkan eski bir fotoğraf olabilir. Ancak bu kez önemli olan geçmişe dönmek değil, bugün ne hissettiğini anlamak olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…