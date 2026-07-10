Sevgili Boğa, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir “bir gün yaparım” diyerek zihninde taşıdığın bazı hedefleri yeniden değerlendirebilirsin. Yıllardır aklında olan bir fikir ya da planın aslında sana değil, çevrenden duyduklarına ait olduğunu fark etmek şaşırtıcı olabilir. Öte yandan gerçekten istediğin şeyler bu süreçte daha net görünmeye başlayacak.

İş hayatında ekip içinde görünmeyen emekler daha fazla dikkat çekebilir. Bir süredir senin toparladığın işler, hatırlattığın detaylar ya da kimsenin sahiplenmediği sorumluluklar artık daha görünür hale gelebilir. Bu durum sana hem takdir hem de yeni sınırlar koyma ihtiyacı getirebilir. Maddi konularda ise başkalarının önerileriyle değil, kendi ihtiyaçların doğrultusunda hareket etmek daha doğru sonuçlar verecek.

Aşk hayatında ise seni arayanlarla seni gerçekten merak edenler arasındaki fark belirginleşiyor. İlişkisi olan Boğa burçları, partnerlerinin zor zamanlarında gösterdiği desteği daha fazla hissedebilir. Bekar Boğa burçları ise geçmişten gelen bir özlemle gerçek duygularını birbirinden ayırmaya çalışabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…