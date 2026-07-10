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Boğa Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 11 Temmuz Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir “bir gün yaparım” diyerek zihninde taşıdığın bazı hedefleri yeniden değerlendirebilirsin. Yıllardır aklında olan bir fikir ya da planın aslında sana değil, çevrenden duyduklarına ait olduğunu fark etmek şaşırtıcı olabilir. Öte yandan gerçekten istediğin şeyler bu süreçte daha net görünmeye başlayacak.

İş hayatında ekip içinde görünmeyen emekler daha fazla dikkat çekebilir. Bir süredir senin toparladığın işler, hatırlattığın detaylar ya da kimsenin sahiplenmediği sorumluluklar artık daha görünür hale gelebilir. Bu durum sana hem takdir hem de yeni sınırlar koyma ihtiyacı getirebilir. Maddi konularda ise başkalarının önerileriyle değil, kendi ihtiyaçların doğrultusunda hareket etmek daha doğru sonuçlar verecek.

Aşk hayatında ise seni arayanlarla seni gerçekten merak edenler arasındaki fark belirginleşiyor. İlişkisi olan Boğa burçları, partnerlerinin zor zamanlarında gösterdiği desteği daha fazla hissedebilir. Bekar Boğa burçları ise geçmişten gelen bir özlemle gerçek duygularını birbirinden ayırmaya çalışabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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