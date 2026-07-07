Sevgili Boğa, bugün dış dünyada olup bitenlerden çok, iç dünyanda sessizce devam eden düşünceler ön plana çıkabilir. Normalde somut sonuçlar görmeyi seven yapın, bu kez sezgilerinin sana anlatmaya çalıştığı şeylere daha fazla dikkat kesilebilir. Bir süredir ertelediğin bir karar, görmezden geldiğin bir his ya da üzerinde durmak istemediğin bir konu yeniden gündemine gelebilir. Bazen ilerlemek için daha fazla şey yapmak değil, durup ne hissettiğini anlamak gerekir.

İş ve kariyer hayatında perde arkasında yürüyen süreçler önem kazanıyor. Henüz netleşmemiş bir proje, tamamlanmayı bekleyen bir çalışma ya da sonuca ulaşmamış bir görüşme yeniden hareketlenebilir. Bugün büyük çıkışlar yapmak yerine gözlem yapmak ve gelişmeleri takip etmek sana daha fazla avantaj sağlayabilir. Özellikle sezgilerin, kime ve hangi projeye güvenmen gerektiği konusunda güçlü sinyaller verebilir.

Maddi konularda ise harcamalarının altında yatan nedenleri fark etmeye başlayabilirsin. Kendini ödüllendirmek için yaptığın alışverişler ile gerçekten ihtiyaç duydukların arasındaki fark daha görünür hale gelebilir. Ayrıca uzun süredir devam eden bir birikim planı ya da maddi hedef üzerinde küçük düzenlemeler yapmak isteyebilirsin.

Aşk hayatında ise duyguların daha derin bir yerden akıyor olabilir. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle arandaki güven bağını daha fazla önemseyebilirsin. Bekar bir Boğa burcu isen, seni etkileyen kişinin yanında ne kadar huzurlu hissettiğin, dış görünüşten ya da ilk heyecandan daha belirleyici olabilir..

Bugün gökyüzü sana bazen en doğru cevabın sessizliğin içinde saklı olduğunu hatırlatıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…