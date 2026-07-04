Sevgili Boğa, pazar gününe Ay'ın Balık burcundaki uyumlu açılarının verdiği cesaretle, güvenli limanlarından çıkma kararı alarak başlıyorsun. Her zamanki garantici ve rutinlerine bağlı yapını bir kenara bırakıp; hayatındaki krizleri masaya yatırmak, bilinmezliğe adım atmak ve derin bir psikolojik dönüşüm yaşamak için harekete geçiyorsun. Yüzeysel hiçbir şeye tahammülünün kalmadığı bir uyanış günündesin.

Sakladığın sırları ortaya dökmek, eski eşyaları veya seni yoran bağları acımasızca kesip atmak sana müthiş bir hafiflik verecek. Küllerinden yeniden doğma arzun, hayatındaki çürümüş bağları temizleyerek sana sarsılmaz bir irade kazandırıyor. Devam eden Mars-Uranüs kavuşumunun asi enerjisini, Ay'ın bu şifalı akışıyla birleştirip hayatında çok yapıcı bir devrim başlatıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle aranızdaki yüzeysel sohbetleri bırakıp ilişkinin en derin, belki de en yara almış noktalarına neşter vuruyorsun. Korkuları açıkça paylaşmak bağlarınızı ölümsüzleştirecek. Bekar bir Boğa burcu isen, sıradan ve sıkıcı flörtleri bir çırpıda eliyorsun. Gözleriyle ruhunu okuyan, gizemli ve kriz anlarında soğukkanlılığını koruyan sarsıcı biriyle çok yoğun bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...