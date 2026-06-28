Sevgili Boğa, bugün Merkür durağan konumda seyrine başlarken, dikkatini maddi konulardan çekip bilinçaltına ve iç dünyana yönlendiriyor. Kendinle baş başa kalarak, uzun süredir ertelediğin ruhsal bir yorgunlukla yüzleşebilirsin. İç sesini dinlemek, bugüne kadar kendi kendini nasıl sabote ettiğini anlaman için sana benzersiz bir ayna tutacak.

Korkularınla sessizce yüzleştiğinde, yaşam enerjini çalan gizli inançları şifalandırma şansı buluyorsun. Gözlerden uzak kalıp meditasyon yapmak, günlük tutmak veya sadece sessizliği dinlemek, pazartesi gününü ruhsal bir arınma merkezine çevirecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen partnerine hissettiğin ama dile getirmediğin derin duyguları veya kırgınlıkları kelimelere dökmeden, sadece şefkatli bir sarılmayla iyileştirme yoluna gidiyorsun. Bekar bir Boğa burcu isen gizli bir hayranının veya senin kendi içinde büyüttüğün isimsiz bir duygunun varlığıyla yüzleşebilirsin. İçsel bir uyanış başlıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...