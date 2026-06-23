Sevgili Boğa, bugün Güneş ve Neptün karesi, iş hayatında seni büyük bir yanılgının eşiğinden döndürüyor. Müşterinin veya iş ortağının sana sunduğu parlak rakamların aslında gerçeği yansıtmadığını, evrakların altındaki ince hesapları inceleyerek fark edeceksin. Şirketini büyük bir dolandırıcılıktan veya zarar getirecek bir projeden son saniyede kurtarıyorsun.

Karşılaştığın bu dürüstlük sorunu, iş dünyasındaki güven algını sarsarak seni çok daha net kararlar almaya itecek. Sözleşmeyi tek taraflı iptal edip, zararı baştan kesme cesaretini göstererek mesaiyi büyük bir netlikle kapatıyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, bugün partnerinin senden gizlediği küçük bir detayı veya söylediği bir yalanı yakalayarak ciddi bir yüzleşme yaşayabilirsin. Sorunların üstünü örtmek yerine, gerçeği masaya yatırıp ilişkiye dair çok keskin bir karar alacaksın. Bekar bir Boğa burcu isen, flörtleştiğin kişinin sana kendini olduğundan farklı tanıttığını anlıyorsun. İllüzyonların perdesini indirip bu kişiyi hayatından anında çıkararak kendi kalbini korumaya alıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...