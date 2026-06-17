article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Haziran Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
18 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 18 Haziran Perşembe günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Plüton karşıtlığı seni konfor alanından çekip çıkarıyor. Geleneksel ve güvenli yolları savunduğun bir toplantıda, aniden şirketin şimdiye kadar hiç denemediği, son derece avangart ve riskli bir fikri cesurca savunurken bulacaksın kendini. Değişime direnen yapın, bugün değişimin bizzat öncüsü oluyor.

Profesyonel hayatındaki bu fikirsel devrim, iş çıkışında zihnini çok daha deneysel alanlara itecek. Rutin olarak gittiğin klasik mekan yerine, modern sanat sergisine katılmak, hiç bilmediğin bir mutfağı denemek veya sıra dışı bir söyleşiye gitmek ruhuna taze bir vizyon katacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle arandaki güvenli ama biraz sıkıcılaşan rutini bu akşam radikal bir kararla kırıyorsunuz. Venüs ile Plüton karşıtlığı, ilişkine daha önce hiç denemediğin bir aktiviteyi veya cesur bir sohbeti taşıyarak aranızdaki tutkuyu sarsıcı bir şekilde yeniliyor. Bekar bir Boğa burcu isen, her zamanki ağırbaşlı ve tahmin edilebilir karakterler bugün hiç ilgini çekmiyor. Sınırları zorlayan, aykırı giyinen veya marjinal fikirleriyle zihnine meydan okuyan farklı bir ruhla çok heyecanlı bir diyaloğa girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın