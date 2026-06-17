Sevgili Boğa, bugün Venüs ile Plüton karşıtlığı seni konfor alanından çekip çıkarıyor. Geleneksel ve güvenli yolları savunduğun bir toplantıda, aniden şirketin şimdiye kadar hiç denemediği, son derece avangart ve riskli bir fikri cesurca savunurken bulacaksın kendini. Değişime direnen yapın, bugün değişimin bizzat öncüsü oluyor.

Profesyonel hayatındaki bu fikirsel devrim, iş çıkışında zihnini çok daha deneysel alanlara itecek. Rutin olarak gittiğin klasik mekan yerine, modern sanat sergisine katılmak, hiç bilmediğin bir mutfağı denemek veya sıra dışı bir söyleşiye gitmek ruhuna taze bir vizyon katacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle arandaki güvenli ama biraz sıkıcılaşan rutini bu akşam radikal bir kararla kırıyorsunuz. Venüs ile Plüton karşıtlığı, ilişkine daha önce hiç denemediğin bir aktiviteyi veya cesur bir sohbeti taşıyarak aranızdaki tutkuyu sarsıcı bir şekilde yeniliyor. Bekar bir Boğa burcu isen, her zamanki ağırbaşlı ve tahmin edilebilir karakterler bugün hiç ilgini çekmiyor. Sınırları zorlayan, aykırı giyinen veya marjinal fikirleriyle zihnine meydan okuyan farklı bir ruhla çok heyecanlı bir diyaloğa girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...