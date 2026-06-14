Sevgili Boğa, İkizler burcundaki Yeni Ay sana dijital dünyada yeni bir girişim fırsatı sunuyor ancak işler planladığın gibi pürüzsüz ilerlemiyor. Aylardır üzerinde çalıştığın e-ticaret siten veya dijital projen, tam lansman günü teknik bir arıza yüzünden çökebilir. Kodlarla ve altyapı sorunlarıyla boğuşmak, sabrını ciddi şekilde sınayacak.

Bilgisayar ekranındaki hata mesajlarından bunalıp öğleden sonra fişi çekme kararı alıyorsun. Teknolojinin hantallığına inat, mutfağa girerek veya el becerisi gerektiren somut bir işe yönelerek somut dünyada bir şeyler üretme ihtiyacını gidereceksin. Sanal dünyanın stresi, fiziksel bir uğraşla dağılıyor.

Aşkta ise şefkatin eyleme dönüştüğü bir gün. Partnerin, senin bu dijital krizini çözmek için işin teknik kısmını sessizce devralıp sen başka işlerle uğraşırken sorunu halledecek. Onun bu ince düşünülmüş yardımı, romantik sözlerden bin kat daha değerli gelecek. Bekarsan, internetteki arızayı çözmek için telefonda destek aldığın müşteri temsilcisiyle veya teknik bir uzmanla, kriz anında başlayan ve mizaha dönüşen beklenmedik bir sohbetin içine çekilebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...